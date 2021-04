Por deuda, desalojaron a familia en vivienda de Coatepec; acusan anomalías

Una familia que fue desalojada de su vivienda ubicada en la calle Aquiles Serdán en la colonia Lomas de Súchil en Coatepec, la mañana de este martes, acusó irregularidades en esta acción, pues no les mostraron la orden de desalojo.



Al respecto, Saira Bonilla, afirmó que tampoco recibieron notificación, además de que acudieron policías estatales con armas largas y equipo anti motín, como si la familia fuera “una delincuente”.



Explicó que su madre Olga Lidia Morales adquirió su casa hace 4 años, dando en un inicio 100 mil pesos a la propietaria de nombre Inocencia y mensualmente 4 mil pesos en un acuerdo realizado con la dueña y con testigos, así como con pagarés firmados.



No obstante, acusó que la propietaria no respetó el acuerdo y les exigió pagar el total de la deuda, por lo que acudieron a pedir ayuda legal, pero el asunto no prosperó debido a que el contrato entre ambas partes no se hizo ante notario.



“Mi mamá pagó más de 200 mil pesos, queremos que se investigue el caso porque compraron a mucha gente, que se abra el caso y que nos regrese el dinero, somos trabajadores, que alguien nos ayude, no tenemos los medios y no nos hacen caso. Nosotros no teníamos para pagar todo el dinero”, precisó.