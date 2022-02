Por deuda, SAT embargará a CMAS de Coatzacoalcos cartera de créditos

Por un adeudo de más de 200 millones de pesos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) instruyó el embargo de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Coatzacoalcos.En ese sentido, la Administración Desconcentrada de Recaudación de Veracruz “4” ordenó el embargo de la cartera de créditos del organismo operador de agua de Coatzacoalcos.Previo a consecuencia del adeudo de 205 millones 446 mil 768 pesos del impago por derechos de explotación o aprovechamiento de aguas, reclamado por el Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (OCGC-CONAGUA) con residencia en Xalapa.Con lo anterior, el embargo impide a la Comisión de Agua de Coatzacoalcos el cobro de adeudos de suscriptores o con proveedores.“Incluyendo todos los créditos y cuentas por cobrar que tenga a su favor con todo ente jurídico con el que se realice actos de comercio y de los que se desprenda que tiene derecho a recibir una remuneración económica por cualquier concepto, así como los que tenga derecho a recibir de los entes jurídicos”, versa el mandato de ejecución.Cabe referir que dicho embargo no se ha ejecutado debido a que la Comisión de Agua de Coatzacoalcos promovió juicio de nulidad contra la resolución de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Veracruz “4” ante la Sala Regional Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).Al momento, la sentencia del TEJAV todavía no causa estado debido a que dicho órgano jurisdiccional no acató el debido proceso. Provisionalmente, el asunto se desahoga en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, mediante el juicio de amparo directo 294/2021.Hay que recordar que el 21 de diciembre de 2020, alcalorpolitico.com exhibió el adeudo de la CMAS Coatzacoalcos con la CONAGUA por concepto de derecho de aprovechamiento de aguas A dicho corte, la Comisión de Agua de Coatzacoalcos debe a CONAGUA 205 millones 446 mil 768 pesos.