Por deuda y falta de contrato, dejaron sin luz a Centro de Salud, en Veracruz Puerto

Este viernes, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortaron la energía eléctrica del Centro de Salud que se ubica en la colonia Unión Antorchista en la Reserva Tarimoya 4, bajo el argumento de la falta de contrato y alto adeudo económico con esta empresa.



Al respecto, Omar Platas, integrante del Movimiento Antorchista en Veracruz puerto, lamentó que debido a la falta de voluntad del director de Instituto Veracruzano de la Vivienda a cargo de Azael Flores Castro, no se les haya proporcionado la escritura de donación en favor de Servicio de Salud de Veracruz, misma que fue pedida desde hace meses por el médico Orlando Uscanga Muñoz, director de la Jurisdicción Sanitaria número 8, razón por la cual ahora se quedaron sin este centro de salud, pues no puede operar sin energía eléctrica.



“Es preocupante que en plena pandemia se deje sin suministro eléctrico a clínicas que velan por la salud de los que menos tienen, así mismo se pone en riesgo el poco medicamento que se encuentra en el Centro de Salud, como la insulina y las diversas vacunas que requieren de enfriamiento, y que diariamente se van aplicando a niños, a mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, a hipertensos, a diabéticos, etcétera”, mencionó.



Por ello, habitantes de la zona pidieron ayuda al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y al Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, para que investiguen y atiendan este problema, ya que en este espacio se brindaba atención médica a más de mil 500 familias.



“Que investiguen que está haciendo el licenciado Azael Flores Castro, que desde el 10 de febrero de este año se le hizo llegar un oficio por parte de la Jurisdicción Sanitaria número 8, para que expida las escrituras a favor de Servicios de Salud de Veracruz y no lo ha hecho. No podemos estar sin el funcionamiento de la clínica y más en plena pandemia”, señaló.