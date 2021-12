Por deudas de CMAS Coatzacoalcos, CFE deja sin agua a población

La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Coatzacoalcos tiene toda la disposición de cubrir el adeudo ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 46 millones de pesos que le heredaron administraciones pasadas.Si la situación no se resuelve, no va a ser por falta de voluntad de parte del Ayuntamiento, afirmó el director del organismo, Jaime Martínez Webb.“Es un tema de voluntad de parte de Comisión, no podría garantizarles qué tanta voluntad quieran tener para terminar el tema de los adeudos de la CMAS del pasado, porque no tienen absolutamente nada que ver con nuestra actividad actual”, dijo.El funcionario informó que el organismo planteó cubrir el montó en 3 años, mientras que CFE quiere que sea en 2, algo que actualmente no es posible por la situación financiera de CMAS.Esta semana la CFE cortó el suministro de luz en el pozo 2 de la CMAS, afectando a entre 25 mil a 30 mil usuarios del servicio.Agregó que la reconexión de la luz se dará cuando se resuelva lo conducente a la violación de un mandato judicial que ordena a la CFE que vuelva a proporcionar energía en el pozo.“Tenemos otros pozos que estamos metiendo para salvaguardar la presión y el gasto, al final vamos a salir avante todavía hoy estamos muy bien,25 a 30 mil, la afectación es parcial, no total, estamos tandeando algunos lugares hay que implementar las pipas, mientras comisión acata la orden del juez”, concluyó.