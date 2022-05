Por Día de la Cruz, no permitirán uso ilegal de pirotecnia en Xalapa

El director de Protección Civil de Xalapa, Luis Sardiña Salgado, informó que este martes desplegarán operativos para detectar el uso de pirotecnia con ruido, como parte de la celebración del Día de la Cruz y en su caso aplicar sanciones.Aclaró que la dependencia a su cargo no le corresponde expedir los permisos para su uso, sino que es una facultad de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de acuerdo con la Ley Federal de Armas, Fuegos y Explosivos."Vamos a empezar a hacer los recorridos en torno a la pirotecnia, en principio, como prevención, tenemos que detectar que la gente que tenga ese tipo de juegos pirotécnicos, tiene que tener un permiso por parte de la SEDENA, que es quien ampara", explicó.Ante la normativa vigente contra de la explosividad y el ruido, reiteró que tendrá que haber una limitación y recomendaciones para evitar los estruendos de los juegos artificiales, ya que afectan a los animales, a la salud y a todo mundo.Sardiña Salgado comentó que por el riesgo de explosiones mayores, su comercialización se debe dar en zonas aisladas, no en establecimientos comerciales, pues cualquier detonación sin control podría llegar a los tanques de gas y si hay una fuga mínima, se tendría un problema mayor.Reconoció que la celebración por el Día de la Cruz, es una tradición arraigada en los albañiles, festejando con "rumba y guagancó", tacos, refrescos y pirotecnia.Aunque afirmó que "es una situación que se ha hecho toda la vida", aclaró que no está justificando o tolerando el uso de fuegos artificiales, sino que por el contrario insistió que primero se darán las recomendaciones "y si hubiera necesidad de sancionar, se va a sancionar".Además, apuntó que se comunicará con la SEDENA "para ver si nosotros podemos expedir esos permisos, de acuerdo con la ley fundamental y jerarquía es esta Secretaría, no podemos como ley municipal rebasar a la Ley Federal, tendremos que hacer un análisis".