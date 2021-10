Por Día de Muertos, extenderán horario de apertura en panteón de Coatepec

Jorge Salazar Carmona, director de Servicios Municipales, dio a conocer que el panteón municipal de Coatepec permanecerá abierto durante este fin de semana, así como el 1° y 2 de noviembre, fechas de gran afluencia debido a la tradicional celebración del Día de Muertos.El directivo señaló que el horario de acceso será de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde y aunque hizo notar que no habrá mayores restricciones, enfatizó en la importancia de acudir como máximo tres personas por familia, a fin de evitar aglomeraciones.“El panteón en estas fechas se aperturará con horario normal de 8 a 6 de la tarde, pues en horario COVID es de 8 a 2 de la tarde y se cierra el fin de semana pero esta vez estará abierto. Se pide que acudan sólo unas dos o tres personas para que no haya aglomeraciones”, refirió.Asimismo, explicó que la entrada del recinto fúnebre habrá un dispensario de gel antibacterial y se verificará el uso de cubrebocas.“El acceso es libre, se les invita a considerar las medidas, se estará dotando de gel y demás en la entrada”.Finalmente, el directivo hizo el exhorto a la población de no llevar agua para los maceteros, pues dadas las circunstancias actuales ello contribuiría a la proliferación del mosquito del dengue.