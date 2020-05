Por Día del Maestro, “ley seca” el próximo fin de semana en Coatepec

El director de Comercio en Coatepec, Gabriel Morales, informó que se aplicará nuevamente “ley seca” el próximo fin de semana, esto debido a los posibles festejos con motivo del Día del Maestro.



“En el oficio que se envió a los comerciantes, vienen contemplados los días 15, 16 y 17 de mayo, no tenemos otra información por el momento”, acotó.



Entrevistado, dijo que durante este fin de semana no se registraron sanciones a establecimientos que no hayan acatado las recomendaciones. No obstante, refirió que se tuvieron que hacer advertencias verbales a algunos negocios.



“No hubo sanciones, afortunadamente todo se dio en orden, algunas personas tuvimos que llamarle la atención porque no estaban cumpliendo pero no llegamos a sancionar a nadie”, detalló.



Cabe mencionar que en días anteriores, el Ayuntamiento ya había anunciado que del 15 al 17 de mayo se suspenderán todas las actividades comerciales relacionadas con la celebración del Día del Maestro, por lo que se suspenderá la venta de bebidas alcohólicas, así como cerrarán estéticas y salones de belleza.



En cuanto a florerías, restaurantes y otros establecimientos de alimentos preparados, repostería, confitería o pastelería, únicamente se permitirá venta para llevar o de entrega a domicilio.