Por Día Mundial de los Océanos, limpian playas de nueve municipios

La Oficina de Programa de Gobierno (PROGOB) y la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) emprendieron una jornada de recolección de residuos denominada “Limpia tu Playa”, de manera simultánea en nueve municipios, donde recolectaron tres toneladas de desechos en 40 kilómetros; más del 30 por ciento del material es monetizable.Desde Barra Norte, en el municipio de Tuxpan y con la participación de instituciones educativas, prestadores de servicios y asociaciones civiles, se inició la actividad ambiental.De acuerdo con la titular de la PROGOB, Waltraud Martínez Olvera, es una acción que muestra voluntad y actitud por alcanzar los objetivos en materia social, económica y ambiental, en el marco del Día Mundial de los Océanos.“Es un compromiso del gobernador Cuitláhuac García Jiménez atender cabalmente las acciones del plan de desarrollo sostenible; tenemos toda la seguridad de que seguiremos transformando a Veracruz sin dejar a nadie atrás”, expresó en la playa conocida como Mar de Plata.Por su parte, el titular de la SEDEMA, Juan Carlos Contreras Bautista, opinó que el trabajo preventivo es un ejercicio de conciencia para evitar que los desechos y residuos sólidos lleguen al mar. Dijo que casi 2 mil personas se unieron en los municipios de Tamiahua, Tuxpan, Cazones, Nautla, Úrsulo Galván, Boca del Río, San Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos y Agua Dulce."Ya escuchamos que aquí se han realizado acciones para conservar esta playa donde reciben turistas. Este es el municipio con mayor número de visitantes, este es el motivo por el que debemos cuidar nuestras playas, para recibir el turismo. Al final, el desarrollo sostenible no está peleado con turismo, no está peleado con el desarrollo social", sostuvo.A su vez, el encargado de la Agenda 2030 a nivel nacional, Alfredo González Reyes, apuntó que estas acciones representan muy bien el espíritu de la Agenda 2030, en una colaboración responsable de los sectores público y privado, “pues las playas son los pulmones y fuente de prosperidad económica y de recreación”.Así también, el presidente municipal de Tuxpan, José Manuel Pozos Castro, detalló que es importante fortalecer la cultura ambiental, teniendo como meta un desarrollo incluyente, justo y equilibrado."En Tuxpan trabajamos en una transformación en todos los sentidos y lo estamos logrando porque estamos participando todos. Nos queda muy claro el compromiso que tenemos para dar cumplimiento a la agenda 2030; proteger y preservar nuestro medio ambiente es una forma de devolver la esperanza a nuestras futuras generaciones".Por último, la alumna del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) 20 Tuxpan, Naidelyn Guadalupe Castellanos Zumaya, recomendó a la ciudadanía utilizar menos productos de material plástico, implementar el hábito de limpieza desde casa, no comprar artículos que afecten la vida marítima como los protectores solares, reducir las emisiones de CO2 y ahorrar energía en el hogar.