Por días, niña estuvo encerrada con el cadáver de su madre, en Veracruz Puerto

Una niña de tan sólo dos años de edad permaneció encerrada por días junto al cadáver de su madre, en un domicilio del fraccionamiento La Herradura en la ciudad de Veracruz.Este miércoles fue hallado el cuerpo de Laura Elena, 37 años de edad, en la casa ubicada en la esquina de la avenida Caballeriza con calle Portal.Fue su madre y demás familiares quienes realizaron el hallazgo tras varios días de no lograr comunicación con ella. Debido a la preocupación, decidieron visitar su para encontrarse con la impactante imagen del cuerpo de la mujer, presuntamente con señales de violencia y en avanzado estado de descomposición.Personal de la Policía Estatal acordonó del área para que ministeriales iniciaran las diligencias pertinentes; posteriormente, personal forense de la Fiscalía retiró el cadáver para realizar la necropsia de rigor.Una de las líneas de investigación que se siguen es la de un presunto feminicidio, por lo que la vivienda fue asegurada con sellos en los accesos.Familiares sacaron algunas pertenencias antes de ser asegurado el inmueble. La madre de Laura Elena se lamentó por la muerte, mientras le pidió a vecinos que se llevaran a tres perritos también hallados en el sitio, ya que ella no podría hacerse cargo.Se trata de 3 chihuahuas cabeza de manzana que se rehusaron a dejar la casa y aunque hubo colonos interesados en darles un nuevo hogar, los canes no dejaron sujetarse.