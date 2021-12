Por dichos ofensivos, denuncian al Secretario de Salud de Veracruz

La diputada local por el PRI, Anilú Ingram Vallines, denunció ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE) al secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, por presunta violencia política de género.Y es que durante su comparecencia ante los legisladores del Congreso de Veracruz, el funcionario criticó a legisladoras por ser "totalmente palacio" y "antes muertas que sencillas”.“Esta denuncia no es solamente a nombre de una servidora, es un acto de congruencia como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (del Congreso) y a nombre y en voz de muchas mujeres que estoy cierta que a lo largo de la vida, como en el caso de una servidora, hemos normalizado la violencia”, dijo a su llegada a las oficinas de la Fiscalía, en la avenida Ávila Camacho de Xalapa.Ingram Vallines insistió que la interposición de este recurso contra Ramos Alor también es a nombre de las mujeres que por miedo a tener problemas en su trabajo, perderlo o no tener un ascenso, no se atreven a denunciar.“Basta ya, se tienen que tomar cartas en el asunto, yo confío en las instancias pertinentes, ahorita lo estaremos haciendo”, reiteró a agradecer a sus homólogas, Ruth Callejas Roldán y Diana Ángeles, por solidarizarse con ella y acompañarla.“Lo haremos ante la Fiscalía Anticorrupción que es justamente la encargada de vigilar y de aplicar la Ley, en lo que son las faltas graves de los servidores públicos, lo haremos ante el OPLE, ante el TEV, ante la Contraloría General del Estado (CGE)”, precisó.La legisladora priista dijo confiar en que se aplicará la Ley y que su denuncia se tomará con la seriedad que esto implica en cada una de las instancias.Sobre el tiempo que podría demorar para tener una respuesta, apuntó que habrá que esperar el procedimiento; al tiempo que criticó que en vez de destinar más recursos a frenar la violencia contra las mujeres, cada año se disminuya dicho presupuesto, por ejemplo al Centro de Justicia para las Mujeres, como lo que se intentó hacer ayer desde el Congreso Federal.“Lo que ayer sucedió es muy lamentable, es reprobable y finalmente vemos que en el Gobierno las mujeres no somos agenda, toda política pública que no vaya acompañada de presupuesto es pura demagogia y la mejor manera de dar pasos sólidos, en ir disminuyendo la violencia contra las mujeres, es justamente asignando el recurso”, reiteró.Anilú Ingram Vallines acotó que desde la Legislatura Local vigilarán porque esos recursos que llegan al Estado se apliquen correctamente.“La agenda de las mujeres es una prioridad para nosotros (bancada del PRI), así como otras asignaturas como es el campo, la educación, la seguridad. Éstos no serán temas politizados por el grupo legislativo del PRI; sin embargo, sí vamos a hacer las reflexiones pertinentes en la integración del presupuesto porque algunas áreas necesitan incrementar el recurso”, expresó.