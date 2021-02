Por dinero, Alcalde de Coetzala entra en pleito con Tesorero Municipal

El tesorero del Ayuntamiento de Coetzala, José Manuel López Pavón, acusó que “en un arranque de ira” porque ya no se le dieron más recursos, el alcalde Joaquín Fortino Cocotle Damián canceló las cuentas bancarias del municipio, impidiendo pagar la nómina de los empleados.



Según el funcionario, el edil “ha perdido el rumbo” pues en siete meses ha corrido a varios funcionarios de confianza, entre ellos a la secretaria del Ayuntamiento, a su asesor Bertín Romero, entre otros.



Además, según López Pavón, el Alcalde se ha negado ayudar a las familias con COVID, diciéndoles que no hay dinero.



Hoy, dijo, su pueblo lo responsabilizan de siete personas fallecidas, por no apoyarlos con lo más necesario, como es el traslado de los enfermos a hospitales.



El Tesorero afirmó que el problema deriva de que Cocotle Damián pide dinero y se niega a comprobar, por eso se le suspendió la entrega de los recursos.



Por esa situación, en un momento de ira, procedió a cancelar las cuentas del municipio, sin darse cuenta del daño que esta causando a su municipio.



Dijo saber que ha sido mandado a traer de la Legislatura, se desconoce el tema, pero ojalá y que recapacite y tome decisiones más certeras, porque afirmó que ha perdido el rumbo, el poder lo ha "mareado".