Por discriminación, hablantes del náhuatl prefieren olvidar su lengua

La lengua madre, el Náhuatl, se ha perdido en su totalidad en la cabecera del municipio serrano de Xoxocotla, lamentó el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en Huitzila, José Luis Domínguez Díaz, quien dijo que las personas ya no lo quieren hablar porque son rechazadas y discriminadas."Tenemos un municipio enclavado en medio de la montaña que se llama Xoxocotla, donde en la cabecera municipal ya no se habla el Náhuatl pero es increíble porque está rodeado de municipios como Soledad Atzompa, Atlahuilco, Tlaquilpa, Astacinga que tiene población náhuatl de la Sierra de Zongolica".En este sentido, apuntó que los pobladores han ido perdiendo la identidad de su pueblo, aunque en sus venas corre sangre indígena.Pero indicó que este no es un caso único, pues citó como ejemplo algunos mixtecos de la zona de Oaxaca y Puebla, los cuales son vendedores ambulantes en Xalapa y desde hace 20 años a la fecha sus hijos ya no hablan el Mixteco porque les da pena."No quieren que sus hijos sufran lo que ellos cuando eran niños, pues los discriminaban ofendiéndolos y diciéndoles que eran unos indios".