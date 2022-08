Por disputarse edificio, alumnos de Telesecundaria de Xalapa no iniciaron clases

La escuela Telesecundaria anexa a la secundaria Experimental y a la escuela Normal Superior “Manuel Suárez Trujillo”, ubicada en la colonia 21 De marzo de Xalapa, permanece cerrada con candado y los alumnos no han podido ingresar a clases en el inicio al periodo escolar 2022-2023.La presidenta de la Asociación de Padres de Familia, Leticia Cruz Sánchez, explicó que se trata de una problemática por mantener en disputa el edificio, del cual se quieren apropiar tanto la escuela experimental como la Normal Superior.“La escuela está cerrada, en el portón tiene candado y esto lo estuvimos viendo toda la semana pasada con las autoridades y estuvieron diciendo que nosotros voláramos el candado, se les pidió que estuviera una persona en representación, para que fuera testigo y que no tener más problema, porque la Experimental está peleando, la Normal está peleando, que el inmueble es de ellos”, asentó.Mientras tanto, los alumnos continúan sin clases y las autoridades insisten en que la escuela no tiene clave, refirió Leticia Cruz al agregar que el plantel es procedente para que se le otorgue la clave.Fue el pasado viernes, cuando una comisión de padres de familia acudió a una reunión con las autoridades y se les informó que sí procedía la clave de la escuela.No obstante, reveló que se han enfrentado a diversas dificultades porque la escuela es irregular y por tanto no envían docentes y actualmente sólo cuentan con dos profesores.Aunque se han reunido con la subsecretaria de Educación Básica, Maritza Ramírez Aguilar, nadie ha respondido por el plantel y el ciclo escolar no ha iniciado en dicha telesecundaria.“Hay más de 100 niños sin clases, los de nuevo ingreso no vinieron porque una de las profesoras tiene COVID. Sólo vino segundo y tercer grado”, dijo al señalar que esperan a que los atiendan las autoridades.“Las autoridades no agilizan nada y yo esto se los estuve pidiendo desde la semana pasada, estuve con ellos pidiendo que mandaran a alguien en tiempo y forma. Es una falta de respeto que estemos aquí afuera del plantel esperando”.Sobre quién puso el candado, expuso que hay nombres de quienes quieren apropiarse del plantel y sobre los intereses que existen para no otorgar la clave y en su tiempo los revelaran, ya que, por el momento, es urgente que los alumnos inicien el ciclo escolar de manera presencial como todos los demás.