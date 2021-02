Por el COVID, “no morimos con dignidad”

La pandemia COVID-19 ha dejado diversas pérdidas: humanas, económicas, sociales y laborales, lamentó la tanatóloga Elsa Contreras Reyes y autora del libro bestseller Cómo acompañar en la enfermedad y la muerte.



Durante entrevista para La Tropa Rosa, conducido por Katia Dorantes, Ilse Escalante y Noreli Morales, a través de alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, explicó que a causa de la pandemia, los paradigmas de la tanatología cambiaron, pues antes se le podía dar una muerte digna a las personas, sin dolor y acompañado.



"Ahorita estamos en todo lo contrario, no morimos acompañados por algún familiar, no morimos con dignidad porque mueren intubados y a lo mejor con mucho dolor y mucha dificultad. Tengo fe que hay personal maravilloso trabajando en los hospitales que se están dando un tiempo para acompañar a los moribundos. Hablando espiritualmente, no morimos solos", dijo.



Respecto a la forma de llevar el duelo para los familiares de desaparecidos, consideró que es la forma más difícil de sanar durante un proceso tanatológico, pues su duelo siempre está en pausa.



"Ese tipo de padres, de madres, de hermanos que tienen una persona desaparecida, tienen un duelo sin cadáver. Buscan por todos lados, se aferran a la más mínima esperanza. He tenido pacientes que en su afán de saber dónde están, buscan ayuda con la gente que lee las cartas".



Aunque dijo que no ha trabajado con colectivos de familiares de desaparecidos, no descartó la posibilidad de brindar ayuda a estos grupos.



También dio a conocer que los hombres son los que más acuden a solicitar servicios de tanatólogos y tanatólogas.



Con las modificaciones de los rituales de despedida a los que toda la sociedad estaba acostumbrada, explicó que sería bueno hacer un cambio cultural implementando nuevas formas de decir adiós y soltar a los que ya no están.



Ante todo el ambiente de pérdida que impera en el país, indicó que sería necesario contemplar en los planes de estudios un apartado más extenso de la tanatología.