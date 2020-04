Por el momento, no hay orden de establecer “ley seca” en la capital

El director de Desarrollo Económico, Gerardo Martínez Ríos, señaló que aún no existe un decreto oficial para que en la Capital del Estado haya ley seca.



"Aún no hay decretos. Nosotros estamos basados en los lineamientos de la Federación y todavía no hay ley seca. Están los planes de contingencia, la última gaceta mostraba qué negocios deben abrir", expuso.



Martínez Ríos aclaró que no multarán a negocios que no son de primera necesidad y que aún permanecen abiertos, a los que sólo se les ha hecho la invitación de cerrar.



Respecto del reclamo que hicieron vendedores del parque Juárez y del Paseo de los Lagos, acerca de que no han recibido las despensas que fueron prometidas por el Ayuntamiento, afirmando que personas ajenas al gremio habían sido beneficiadas, el funcionario dijo que la entrega de dichos apoyos se hará directamente a las personas y no a los líderes.



"Estaremos hasta el día 10 recolectando las despensas y después haremos las entregas. Es para la gente que está desempleada, no sólo para ellos. La estrategia de reparto del programa ‘Funcionario Solidario’, se hará a la gente, no a los líderes", finalizó.