Por elección, Secretaría del Bienestar suspende actividades en todo el país

Con base en el Programa del Blindaje Electoral 2021 y la víspera de la jornada comicial, la Secretaría del Bienestar suspendió, desde ayer miércoles y hasta el 9 de junio, la recepción de documentación en materia de promociones, juicios de amparo, emplazamientos, requerimientos judiciales, así como cualquier otra notificación proveniente de las autoridades jurisdiccionales, contencioso administrativo, administrativas, electorales, del trabajo y particulares.



Además, cerró temporalmente sus inmuebles en todo el país y prohibió el uso de vehículos oficiales.



El resguardo de inmuebles y vehículos previo a la jornada electoral se encuentra encaminado a garantizar que los recursos institucionales del Sector Bienestar no sean utilizados ni vinculados a fines distintos a aquellos para los cuales están específicamente destinados.



Por ello, la Secretaría del Bienestar decretó que del 2 al 9 de junio se considerarán días inhábiles, por lo que no correrán trámites legales.



El Acuerdo emitido señala que para la atención de los asuntos en los que ya se hubiera requerido a la Secretaría durante el periodo de suspensión, o se encuentre transcurriendo algún término procesal, quedará plenamente justificado la imposibilidad para atender o acudir a las citaciones.



Asimismo, personal de la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia, de la Dirección General de Asuntos Contenciosos y de la Dirección General de Normatividad y Consulta, participará como testigo durante la inspección y clausura de los inmuebles adscritos a la Dependencia, así como a los vehículos institucionales, a fin de cerciorarse que no existan elementos que vulneren los principios de equidad e imparcialidad en este proceso electoral.