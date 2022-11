Por estar entrampados con el SAT, cañeros no pueden cobrar remanente ni liquidación

Cerca de 600 productores de caña de Central Potrero que no han regularizado su situación fiscal con el SAT no han cobrado su remanente y mucho menos su liquidación fiscal.Ante eso, el dirigente de Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR) Ángel Gómez Tapia, dijo que ya se está viendo apoyarlos con el despacho de contadores.“Pero (desde la liquidación final) ahorita que es el pago de remanente algo surgió y son otros 600 más que se encuentran en situaciones parecidas, es un número de mínimo de cañeros que no ha cobrado su liquidación final”, pero ya se está viendo resolver su problema y puedan cobrar su remanente, comento.De acuerdo a las nuevas reformas fiscales los cañeros que estaban en el régimen fiscal de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Pesqueras y Silvícolas (AGAPES) deberán darse de alta en el nuevo régimen de confianza (RESICO).Con estas nuevas reformas, para poder cobrar su liquidación y remanente deberán cumplir con todos los requisitos como es presentar su constancia fiscal, su firma electrónica, buzón tributario y otros documentos que el bufete los va asesorando para que puedan regularizar su situación fiscal.