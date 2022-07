Una falla en una línea de distribución de Acayucan a Hueyapan de Ocampo dejó sin servicio de energía eléctrica a varios municipios de Los Tuxtlas, en la zona sur de la entidad.En redes sociales, usuarios publicaron la falta del suministro desde antes de las 6:00 horas de este martes.Al momento, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha dado un reporte oficial del corte.De acuerdo con las quejas, el apagón ha afectado a Hueyapan de Ocampo, Catemaco, Juan Díaz Covarrubias, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Ángel R. Cabada, Lerdo de Tejada y Alvarado.Al momento no han dado a conocer las causas del apagón en la zona sur de la entidad, ni el tiempo que tomará restablecer el servicio.Usuarios de telefonía móvil señalaron que lograr la comunicación es tardado, además de que servicios como WhatsApp no funcionan.