Por fallar con obras en Xalapa, empresas quedarán vetadas, anuncia Alcalde

La Alcaldía de Xalapa vetará y enviará a la "lista negra" a cinco empresas capitalinas por incumplir y mal hacer las obras que les otorgó en los contratos durante este año, reveló el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil.Si bien destacó que es un número bajo, considerando que se llevaron a cabo 255 obras y acciones en el 2022, apuntó que algunos proyectos su administración los está terminando luego de firmar la terminación anticipada del contrato con las constructoras incumplidas.“Reconocer de las 255 acciones que estamos prácticamente terminando entre el ayuntamiento y CMAS, sí tenemos que corregir cuatro o cinco empresas que vamos a vetar, por incumplimiento, por malhechos y estamos haciendo convenios de terminación anticipada", comentó en entrevista.Ahued Bardahuil dijo que requerirán a algunos de los contratistas involucrados en dichas obras que tenían que ver con drenajes y pavimentación de calles, porque a su decir, no tuvieron capacidad."Abrimos el panorama de inscripción, pero la verdad algunos o no eran responsables o no tenían capital”, expuso ante los reporteros al insistir que en su administración no volverán a ser contratados quienes tuvieron incumplimientos en la obra."Allá van a estar como en una listita negra, no se puede, porque quedamos mal con nosotros y nos pueden fincar hasta responsabilidades por el no ejercicio del tiempo y de la calidad de la obra”, manifestó al aclarar que no podía dar los nombres de las empresas y las obras en particular porque están en un proceso legal de consolidación.“Tengo de drenaje una, que precisamente ahorita hablé, esa obra como quiera la terminamos. Son dos de drenaje y dos obras de infraestructura y pavimentación, ya finalmente terminadas a empujones y estirones, pero no tienen nada que hacer aquí en Xalapa por la presencia y sistema constructivo y responsabilidad”, ahondó.Agregó que las empresas que concursaron ganaron los contratos mediante licitaciones públicas nacionales (dependiendo del monto), o por invitación restringida a tres o más (también dependiendo de los montos), aclarando que los proyectos que tuvieron problemas no son muy costosos, por lo que se puede trabajar más con estos.“Porque tensa mucho la administración y responsabiliza a los funcionarios y tenemos que ejercer las fianzas y también desde luego los requerimientos para terminaciones anticipadas”, mencionó.