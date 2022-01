Por falsificar facturas, ORFIS va por exfuncionarios municipales

Este inicio de año, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) presentará denuncias en contra de una veintena de exfuncionarios de administraciones municipales que acaban de concluir sus periodos por presentar facturas falsas para intentar justificar obras y gastos.En ese sentido, subrayó que a todos los entes municipales se les ha respetado la garantía de audiencia, cumpliendo con la Ley de Fiscalización para proceder con “bases sólidas”.De acuerdo con la auditora general, Delia González Cobos, existen irregularidades como Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que se presentaron para validaciones que no corresponden a la comprobación que debía realizarse durante los ejercicios 2019 y 2020.Observó que la fiscalización a las Cuentas Públicas de 2021 está por comenzar, sin embargo, prefirió no dar el dato concreto de las querellas que se interpondrán durante este mes de enero, por lo que daría más detalles durante su comparecencia ante el Congreso local.“Hemos estado trabajando para el seguimiento que el Congreso nos instruyó acerca de las observaciones de daño patrimonial. Vamos a presentar denuncias en enero y además estamos en el trabajo de planeación para la auditoría del ejercicio 2021”.“Tenemos comparecencia en la segunda quincena de enero y entonces eso nos trae también muy atareados”, refirió.González Cobos sostuvo que confía en la labor que ha desempeñado el órgano fiscalizador, pese a las críticas de la oposición de que actúa políticamente.“El trabajo que ha hecho el ORFIS ha sido siempre apegado a Derecho; confiamos en los resultados que se han dado y pensamos que cualquier prueba se supera”.“Sí pretendemos que los trabajos que se hagan vayan suficientemente sólidos, las denuncias que presentemos obviamente sólidas pero no dejamos de lado que hay una garantía de audiencia que se otorga a los entes fiscalizables. Estamos cumpliendo con todos los requisitos de Ley para proceder”, sostuvo.Respecto a las nuevas administraciones municipales, González Cobos exhortó a que tanto los funcionarios entrantes como los salientes a que se apeguen a lo que mandata la Ley en el proceso de entrega-recepción, para que puedan “estar tranquilos”.“La recomendación es que hagan el proceso de entrega recepción en los términos que señala la Ley porque debe emitirse un dictamen por parte de quienes reciben de los que conoceremos en el ORFIS y también en el Congreso”.“Eso también es parte de un trabajo que nos va a ser muy útil para el procedimiento de auditorías pero independiente de eso hay una responsabilidad en la que ambas partes están sujetas”, mencionó.La auditora general observó que quien sale no se libera en ningún momento de las responsabilidades que implica el acto de entrega-recepción y tampoco de las omisiones, deficiencias y los faltantes que hubiera por el hecho de que dejan el cargo.“Yo recomendaría a todos que se apeguen a derecho, que entreguen en los términos de Ley, porque ahí va a derivar la tranquilidad o la responsabilidad para los que se van”.“Esta es una responsabilidad institucional en la que quienes llegan deben ser conscientes de que les corresponde esa parte y es lo mismo que ocurrirá cuando ellos dejen el cargo”, declaró.