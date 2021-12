Por falta de aguinaldo, empleados de varios Ayuntamientos tendrán amarga Navidad

Al vencerse el plazo para cubrir el pago de aguinaldos y demás prestaciones de fin de año, los trabajadores municipales de los Ayuntamientos de Juchique de Ferrer, Chinameca, San Juan Evangelista y Texistepec aún no reciben este beneficio ni el pago de salarios de las últimas quincenas del año.Esto lo informó María de Jesús Rodríguez Vázquez, secretaria general de la Confederación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz (CATEV), quien dijo que por este motivo, los empleados municipales pasarán una amarga Navidad, pues desconocen hasta cuándo se les cubrirán sus percepciones salariales.El argumento de las autoridades municipales de los Ayuntamientos mencionados es que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) no les ha otorgado las participaciones federales correspondientes, lo cual por este motivo les ha impedido cumplir con sus obligaciones con sus empleados, añadió.En total, dijo, son 118 los sindicalizados que enfrentan este problema y la incertidumbre se acrecienta entre los trabajadores municipales por el temor de no recibir estos beneficios, por el tiempo que falta para que concluyan las administraciones y que no haya nadie en los Palacios Municipales pues por las festividades navideñas y de año nuevo el personal deja de laborar.“Se están haciendo las gestiones correspondientes ante la SEFIPLAN, porque el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) ya está de vacaciones y se están tocando puertas en la Dirección de Política Regional para que ayuden a gestionar ante Finanzas, en caso de ser cierto que el Estado no les ha dado las participaciones a los Alcaldes”, subrayó.La dirigente sindical señaló que en el caso de la Alcaldesa de Juchique de Ferrer, les mostró un escrito que envió a Finanzas solicitándoles el respaldo económico pero no hay fecha para otorgarles sus participaciones.“De hecho este jueves estarán en las oficinas de la SEFIPLAN, tanto la Alcaldesa como la dirigencia sindical para saber la respuesta de la gestión realizada, porque esto debió de haberse pagado en la primera quincena de diciembre”, abundóLegalmente lo que procede es presentar una demanda por el pago, sin embargo, la afectación ya está hecha de forma directa, porque los trabajadores no tuvieron su aguinaldo en tiempo y forma, el cual es un recurso que cuentan en todos los años, concluyó.