Por falta de apoyo gubernamental, Bomberos de Coatepec podrían dejar funciones

Por los problemas económicos que enfrentan, debido a la falta de apoyo gubernamental, el H. Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la región podría dejar de funcionar en las siguientes semanas, informó el comandante Diego Solano Montano.En entrevista, dijo que por este motivo, dejaría de atender las emergencias en los once municipios que atienden, al complicárseles la operación por la falta de dinero, pues al carecer de recursos económicos, no pueden abastecerse de los insumos requeridos para atender una contingencia.“Tan es así que se ha dejado de brindar auxilio a pacientes con COVID-19, cuando se les requería para trasladarlos a un centro médicos de la región”, añadió.Explicó que atienden a once municipios pero hasta la fecha no han recibido los apoyos necesarios de ninguno de ellos y el único argumento que reciben por parte de las autoridades municipales, es que no cuentan con los recursos para poder destinarlos a su manutención.Expresó que no tienen dinero efectivo para la compra de combustible y por ello, los servicios se han reducido, de manera significativa. Actualmente sólo cuatro bomberos voluntarios atienden emergencias pero no reciben sueldo, ni gratificación alguna.“Este mes no hay nada, están sin recursos, seguimos en espera y no hay apoyo ni para combustible, ni sueldos, solo laboramos cuatro voluntarios”, añadió.Por esa razón, los bomberos, en un acto de desesperación, han tenido que poner a la venta parte de su mobiliario para recaudar fondos y mejorar su situación económica. Por el momento rematan sillas escolares, sillas de oficina, archiveros, cafeteras, ante la severa crisis financiera que enfrentan.La base de los bomberos está sobre la carretera hacia Xico, a la altura de la colonia Centenario, municipio de Coatepec, donde invitan a la población a que acuda y los apoye económicamente.