Por falta de campañas de prevención, aumentan el VIH/Sida entre jóvenes: Grupo Multisectorial

La falta de campañas de prevención desde el gobierno de Miguel Ángel Yunes y ahora el presente, han provocado que la cifra de casos de VIH en jóvenes haya aumentado de manera “impresionante”, alertó Jairo Guarneros Sosa, integrante del Grupo Multisectorial en VIH-Sida.



Recordó que este grupo nació ante la omisión del trabajo que le corresponde al Estado, por lo que se asumieron tareas que le tocaban a la autoridad, lo cual se hizo con gusto, pero desde la pasada administración y lo que va de ésta no se ha permitido esa colaboración.



Destacó que en los últimos días del año, Patricia Ponce, en representación de la agrupación, denunció el desabasto que hay de antirretrovirales en el Estado, así como de preservativos.



Indicó que es un hecho que los jóvenes están ejerciendo su sexualidad sin protección y eso ha derivado en que los casos de VIH estén aumentando.



Señaló que hoy en día, en el Estado puede considerarse que hay una pandemia de ese padecimiento, pues prácticamente está fuera de control.



Resaltó que había que estar presionando a los gobiernos priístas y, despues, accedían a realizar las campañas y ponían las carpas y algún personal de los Centros de Salud, mientras que el Grupo Multisectorial, a través de su alianza con Aids Healthcare Foundation (AHF) México, ponía las pruebas rápidas, el personal para ofrecer talleres sobre el uso correcto del condón y los mismos preservativos, “es decir casi todo”, sin que al Estado le cueste su labor.



Aunado a ello, añadió, se realizaba acción de contraloría social en los CAPASITS del Estado para estar al pendiente de la atención a los pacientes con VIH.



Sin embargo, señaló, en esta administración, el secretario de Salud, Alor Ramos, se reunió con ellos, pero no aceptó trabajar de manera coordinada, por lo que hay una omisión en la realización de campañas preventivas.



Guarneros Sosa indicó que la demanda es que las autoridades realicen la parte que les corresponde y no se falle en el abasto de retrovirales ni preservativos, de lo contrario esta pandemia seguirá.