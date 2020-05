Por falta de coordinación con autoridades, se suspendieron búsquedas en fosas: Activista

Teresa Anaís Palacios Pérez, integrante del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión Legislativa Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz, afirmó que la suspensión de búsquedas en Xalapa y la región fue por falta de coordinación de las autoridades.



"Dichas búsquedas estaban en curso, se suspendieron y no fue porque las familias hayan decidido suspenderlas, sino porque no había un correcto análisis de contexto, pareciera que hay que pedírselo a la Fiscalía o hay que pedírselo a búsqueda".



Recalcó que en el sur del Estado se quedaron en espera dos puntos, en Córdoba se detuvo una búsqueda, también en el caso de Alvarado, La Guapota, en Xalapa se pospusieron dos búsquedas, en el norte de la entidad de igual manera.



"Sabemos que no hay respuestas. De aquel lado no han tenido la delicadeza de informar si están trabajando. No sabemos si son los momentos políticos para solamente circular boletines".



Así también, manifestó que de acuerdo a un especialista forense, la construcción de una osteoteca no es necesaria.



"Hace unos días, teníamos la opinión de un experto forense y nos decía que no tendría porqué haber una osteoteca. Ahorita están peleando que hay una osteoteca, un lugar donde resguarden las osamentas. Eso no tendría que ser porque los restos deberían de ser identificados y devueltos a sus familiares", finalizó.