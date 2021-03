Por falta de dinero, pasan hambre al menos 270 mil hogares de Veracruz

Durante 2020, en casi 270 mil hogares de Veracruz existieron carencias alimentarias por falta de dinero o recursos, revelaron los datos tabulados del cuestionario ampliado del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).



De acuerdo con este informe, en los tres meses anteriores al censo, en casi 300 mil hogares de Veracruz (12.44 por ciento), algún adulto dejó de desayunar, comer o cenar por falta de alimentos.



De igual modo, en 618 mil hogares, algún adulto comió menos de lo necesario por no tener comida suficiente (25.88 por ciento); en 266 mil hogares, sintieron hambre pero no comieron (11.13 por ciento); mientras que en 216 mil hogares, sólo pudieron realizar una comida al día (9.04 por ciento).



El reporte del INEGI expone que a nivel nacional, en el 29 por ciento de los hogares existen carencias alimentarias por falta de dinero o recursos, siendo que en el 9 por ciento de los hogares sintieron hambre pero no comieron por falta de alimentos disponibles.