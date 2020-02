Por falta de docentes en comunidad de Chicontepec, padres “toman” carretera en La Huasteca

Desde temprana hora, el camino que se ubica entre Chicontepec y Benito Juárez fue bloqueado por padres de familia inconformes por la falta de docentes en una escuela primaria de la localidad de Chicón; en la localidad de Sasaltitla, más de una decena de pobladores exigen a las autoridades de educación se envíe docente para cubrir horas desde el mes de septiembre del año anterior. Al acudir el delgado de la SEV Tantoyuca, Sergio Hernández, se le exigió una respuesta satisfactoria, de lo contrario la vía seguiría bloqueada.



Los inconformes recibieron en una primera instancia al delegado de Política Regional, Nicolás Pérez Domínguez, pero al no traer una solución, fue ignorado por los padres de familia. Luego de varias horas, arribó el Delegado de la SEV, para iniciar un diálogo y determinar acuerdos.



Los padres de familia de la escuela “Redención”, mencionan que no ha dado una solución a sus peticiones desde el año anterior, exhibiendo al funcionario de la SEV de Tantoyuca por la falta de gestión, pese a la advertencia de más de hace una semana de estar convocando el conflicto.



"No vamos a ceder hasta contar con un profesor en la escuela primaria de Sasaltitla. Queremos que las autoridades pongan atención. Ya basta de siempre escuchar las mismas excusas. Pedimos al Delegado o a la autoridad de educación competente que solucione este conflicto que lleva mucho tiempo", externó un padre de familia.



Cabe resaltar que mientras las vías de comunicación estén bloqueadas, la escuela primaria “Redención” se mantendrá cerrada y no habrá una apertura hasta que el delegado Sergio Hernández resuelva esta situación.



Hasta ahora son 87 alumnos que estarán sin acudir a sus salón de clases, hasta que este problema escolar se solucione.



Las autoridades de educación estarán pendientes del conflicto, pues mientras esto no se solucione, las condiciones de tomar la vía carretera y cerrar el acceso a la escuela se podría mantener.