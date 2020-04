Por falta de equipo y ante virus, Bomberos de Coatepec no harán traslados en ambulancia

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la Región, Diego Solano Montano, informó que al carecer de equipo especial suficiente ante casos de coronavirus, esta corporación por el momento no atenderá traslados.



No obstante, aseguró que conforme a los protocolos, coadyuvarán con la Secretaría de Salud al vincular los posibles casos.



“Como Cuerpo de Bomberos que estamos apoyando con la parte prehospitalaria, en las ambulancias no contamos con todo el equipo y por eso no podemos hacer traslados de momento, solamente a lo mejor diagnosticar e informar vía telefónica al 911 o a la Secretaria de Salud para que ellos actúen”, dijo.



Sin embargo, destacó que continuarán reforzando la atención en urgencias de otras enfermedades y accidentes dentro del municipio.



En este sentido, dijo que durante las últimas semanas se ha incrementando el número de atenciones en urgencias, por lo que han aumentado los gastos en combustible.



“Se nos incrementó el trabajo, quizá al triple en cuestiones prehospitalarias, dejamos la parte bomberil un poco, las fugas de gas, control de abejas, atendemos más el otro servicio porque esa es la demanda, se nos incrementaron los gastos en cuestión de combustible, tuvimos que acudir a las autoridades municipales y nos atendieron y nos dieron apoyo en combustible.



Hace un mes éramos un grupo de apoyo a otras instituciones, porque eran insuficientes las ambulancias, estábamos de apoyo y en un día teníamos un traslado o dos servicios pero en este momento por día hasta 7 servicios de emergencia”, comentó.



Por ello, exhortó a la población a proporcionar algún insumo a esta corporación, pues en estos momentos cualquier apoyo es importante.



“A todos las personas con equipo como guantes, vendas, termómetro infrarrojo, cubrepelo, cubrezapatos, apósitos, goggles, gel, batas, insumos que nos puedan donar. Todo es indispensable”, concluyó.