Por falta de experiencia, cesan a Juez sexto de primera instancia en Coatzacoalcos

El juez sexto de primera instancia con sede en Coatzacoalcos, Héctor Manuel Hidalgo Parra, habría sido cesado de su cargo por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, debido a que no cumplía con los requisitos para el cargo, entre ellos el tiempo de experiencia necesario.



Esto fue confirmado por el presidente de la agrupación “Profesionales del Derecho en el sur de Veracruz, Raúl Brito Molina, quien informó que personal del Consejo de la Judicatura del Estado se apersonó en el juzgado ubicado sobre la avenida Ignacio Zaragoza para notificar al abogado sobre su cese.



Hay que mencionar que semanas atrás, abogados de Coatzacoalcos se apersonaron en el Juzgado para manifestarse públicamente y denunciar los abusos y atropellos del ahora ex funcionario.



Ante ello, los litigantes de Coatzacoalcos piden a la autoridad pertinente continúe su trabajo y verifique el actuar de más jueces, pues aseguran que las irregularidades en los juzgados de esta ciudad son infinitos.

“Personal del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, se presentó ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Coatzacoalcos, Veracruz para notificarle al licenciado Héctor Manuel Hidalgo Parra su cese definitivo del cargo de juez sexto de primera instancia porque no cumplía con los requisitos constitucionales para ser juez especializado de primera instancia, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, ya que su cédula profesional de licenciado en derecho data del año 2017, y se requiere de cinco años de radicación y experiencia en el lugar en el que se le da su nombramiento", finalizó.