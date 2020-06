Por falta de luz, pobladores bloquean carretera, en San Juan Texhuacan

Pobladores de la localidad de Tzatzaca bloquearon la carretera que va a la cabecera municipal, en demanda de que se les reinstale el servicio de energía eléctrica.



Los inconformes señalaron que la Comisión Federal de Electricidad no ha querido reparar un transformador averiado desde la semana pasada, por lo que desde esa fecha no cuentan con energía eléctrica en sus viviendas.



Señalaron que desde hace tiempo han enviado oficios a la CFE para que repare o cambie el transformador averiado pero hasta ahora no les han hecho caso.



Indicaron que el presidente municipal, Bernardino Tzanahua Anastacio, no ha intervenido en su favor para solucionar esta problemática que afecta a más de 100 familias.



Mencionaron que ante la falta de apoyo por parte del Alcalde y de respuesta por parte de la Comisión Federal de Electricidad, decidieron bloquear la carretera que va de Texhuacan a Zongolica.



Advirtieron que no se retirarán hasta que esa empresa o alguna autoridad les dé solución a su problema.



Los inconformes mantienen bloqueada dicha vía con cuerdas y vehículos.