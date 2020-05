Por falta de médicos, no atienden en Clínica del ISSSTE de Xalapa, acusan

Un derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) denunció la falta de médicos, insumos y medicamentos en la clínica de Xalapa.



A decir del inconforme, desde temprana hora cientos de personas acudieron para recibir sus tratamientos, medicamentos y consultas pero, por la falta de personal en el turno matutino, fueron regresados a casa.



"A todos nos regresaron. Había como 150 personas formadas y había mucha gente de la tercera edad y pues resulta que no hay medicamentos. Había muchas personas de la tercera edad, diabéticos como yo. Resulta que no hay doctores, ¿por qué cree que nos mandaron a la consulta de la tarde? A nadie atendieron ahorita en la mañana".



Criticó que de manera quincenal se les descuenta un servicio sin recibirlo. Además, dijo, muchas de las personas que se encontraban ahí son de escasos recursos.



"Nosotros no vamos a pedir regalado, a mí me descuentan de manera quincenal. Muchos no tienen la capacidad para regresar, había muchas gente humilde ahí. Se supone que abrían a las 8 de la mañana y era 8:20 y no nos habían atendido".



Así también, comentó que la insulina que necesita no la tienen en la clínica desde hace dos meses y también, necesita que le cambien la sonda porque le está dando problemas.



Por lo anterior, urgió a las autoridades a poner cartas en el asunto, pues la falta de medicamentos y doctores no es problema reciente, aunque consideró que por la contingencia sanitaria se complicó.