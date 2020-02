Por falta de organización, Marcha de la Lealtad lució desangelada, faltaron escuelas

Ante la falta de convocatoria que tuvo el evento realizado en el monumento de los Niños Héroes ubicado en Tantoyuca, en el marco de la Marcha de la Lealtad, contó con una escasa participación de las escuelas que existen en la cabecera municipal; estos hechos fueron reconocidos por el Delegado de la SEV, Sergio Hernández Cortés al mencionar que fue muy prematuro, además de externar que su agenda no le permitió ir personalmente o convocar a la comunidad magisterial, sólo asistieron un promedio de 9 escuelas de las 35 que abarca toda la cabecera.



El evento realizado este domingo en el primer cuadro, fue presidido por autoridades locales y la SEDENA pertenecientes al 74 batallón de Infantería, un acto cívico que esperaba tener la afluencia que regularmente convoca a escuelas en fechas importantes; sin embargo, a pesar de la poca participación de instituciones, la mayoría acudió con su director o tutor, arropados por un grupo de 10 a 20 alumnos.



La falta de asistentes, dejo entrever la molestia de algunos representantes del batallón, no obstante, los docentes explicaron que no fue una buena organización de parte de los responsables de la delegación de la SEV en Tantoyuca; el director, Luis Jesús Avilés Galván, fijo su postura en un evento prematuro y sin una participación organizada.



"Yo considero que tal vez fue muy prematura la invitación, eso originó que las demás instituciones no pudieran traer a sus alumnos a tiempo, a nosotros como tal, la delegación de la SEV es la que consideró debió invitar de forma personal, este evento tiene que ver con un tema educativo, la delegación de Tantoyuca debería, realmente fueron muy pocas escuelas; si esto se continúa llevando a cabo creo que deben hacer una invitación mucho más masiva" mencionó el Director de la Escuela Telesecundaria, Juan de la Barrera en la colonia Azteca.



Al concluirlo el evento, al abordar al titular de la delegación de la SEV, Sergio Hernández Cortés, refirió que siendo un hecho inédito no hubo organización, derivado de una planificación muy rápida, ratificando que un periodo de puente se había atravesado y género que el acto cívico se calificara como prematuro; aunado a que aceptó no ir personalmente a realizar la invitación por ciertos compromisos en su agenda.