Por falta de pago, cortan luz a Palacio y otros inmuebles municipales de Jamapa

Desde hace ocho días, cinco edificios dependientes del Ayuntamiento de Jamapa trabajan sin el servicio de energía eléctrica por un adeudo de más de 300 mil pesos que mantiene la actual administración municipal con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



Al no conseguir pagar este pasivo, la CFE cortó la energía eléctrica a la Biblioteca Municipal, Casa de Cultura, DIF Municipal, Comandancia de Policía, Museo de la Ciudad, así como Palacio Municipal y la Casa del Abuelo, incluso se cortó el suministros a la bomba que abastece el agua a la ciudad.



"Tienen cortada Biblioteca, Casa de Cultura, DIF Municipal, Comandancia y el Museo y también cortaron la del Ayuntamiento. Ellos manejan (municipio) que ya pagaron, pero no es verdad, porque Casa de Cultura y Biblioteca no la han puesto (...) tiene aproximadamente 8 días que les cortaron la luz, hasta la del agua potable", señaló una empleada municipal que por seguridad y temor a represalias omitió su nombre.



Aunque el tema del suministro de agua potable fue solucionado en menos de 24 horas, pues el encargado de mantenimiento eléctrico conectó la bomba mediante una planta de luz, el problema de falta de energía en otros edificios prevalece.



La semana pasada, personal de CFE llegó al Palacio Municipal para comenzar con el corte de luz, pues argumentaron que a pesar de haber llegado a un arreglo, el Municipio había incumplido en los pagos que se tenían contemplados, por lo que no esperarían más y procedieron con el corte.



Incluso, este lunes 30 de diciembre se llevó a cabo la reunión de Seguridad en la Casa del Abuelo, donde estuvieron presentes representantes de la Secretaría de Marina, Armada de México, Transito del Estado y Secretaría de Gobernación Estatal, entre otros invitados, quienes sufrieron la problemática de la falta de luz en el municipio.