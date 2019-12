Por falta de pagos del Gobierno, constructores de ACEVAC prevén un “triste” diciembre

Un diciembre “muy triste” para las organizaciones empresariales, previó el presidente de la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz (ACEVAC), Rafael Núñez Landa, por la falta de pagos de los adeudos provenientes de pasadas administraciones.



“Va a ser un diciembre muy triste para muchos porque no han podido recaudar parte de sus adeudos (…) como para decir que vamos a estar con una Navidad feliz. Al contrario, muchos hogares, en lo que se refiere a los constructores, vamos a estar muy escasos para poder pasarla (bien)”, afirmó.



Indicó que a diferencia del resto de las cámaras empresariales, la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz (ACEVAC) no resultó beneficiada con abonos a la deuda institucional del Poder Ejecutivo de Veracruz.



Afirmó que esta falta de pagos persiste desde la administración de Javier Duarte de Ochoa y durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares no se aportó ningún porcentaje.



“En cuanto a los pagos para nosotros, como asociación de constructores no ha salido ninguno. Tengo entendido que las otras cámaras, efectivamente ya recibieron algunos pagos, de mejor monto; así lo manejan ellos”, dijo.



Refirió que en 2019 las cámaras recibieron pagos en dos exhibiciones; sin embargo, no todos los proveedores solventaron el trámite de certificación de adeudos.



“Ese es otro problema, la dichosa certificación, porque cuando pensamos que habíamos pasado ese requisito resulta que no, que lo regresaron prácticamente de la Secretaría de Finanzas y Planeación a pasar por ese proceso”.



Por lo anterior, reprochó la aplicación de más “filtros” para la comprobación de adeudos, no sólo de parte de la SEFIPLAN o del órgano de control interno, sino desde las mismas dependencias.



“Tal parece que es un plan con maña para no pasar nunca por esos ‘filtros’ y no paguen a las empresas”, señaló.



Y es que reprochó que en el bienio de Yunes Linares y en el primer año de Cuitláhuac García, los socios de ACEVAC no han recibido sus pagos.



“Todos tienen fe en que si se validan los adeudos y pasen a Finanzas, algún día se los paguen y no queda de otra más que hacer los recorridos que ellos marquen”.