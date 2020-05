Por falta de recursos, Cruz Roja Coatepec suspendió servicios, sólo queda una guardia

Debido a los recursos que se dejaron de obtener por la contingencia del COVID-19 y que obligó a la delegación de la Cruz Roja, en Coatepec a cerrar locales, cancelar cursos de paramédicos y suspender el servicio en el Salón Social de su propiedad, la institución sólo puede sostener una guardia durante el día para atender emergencias.



Lo anterior lo señaló el Presidente del Consejo Local, Roberto Macías Bañuelos, quien informó que por ahora se tiene una guardia de las 8:00 a las 20:00 horas todos los días de la semana; no obstante, la guardia nocturna no se puede cubrir.



“Lo que pudimos hasta ahorita sostener es tener una guardia de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche todos los días, ya no tenemos guardia nocturna, en el día es cuando se presentan más casos, accidentes, traslados, también hay muchas personas diabéticas que caen por hipoglucemia y si no se les atiende rápidamente y trasladan a un hospital se pueden morir, de esos casos hay muchos; personas con asma que necesitan oxigeno; embarazos o partos, a nuestros voluntarios les ha tocado hasta apoyar partos dentro de la ambulancia, esas son situaciones de emergencias que están protegidas”, detalló.



Asimismo, dijo que aún se cuenta con el servicio de traslados programados; sin embargo, destacó que han sido pocos, además de la atención médica que prestan doctores que están asociados con la Cruz Roja.



“Hay otras situaciones que no son de emergencia como el traslado programado de enfermos, ha habido menos, pero existe el servicio. Y están los servicios médicos que están asociados, ellos invierten y dan su trabajo y conocimiento y dan una parte de sus honorarios para financiar otras actividades de la Cruz Roja”, comentó.



En este sentido, aseguró que para la atención de personas que soliciten este servicio médico, hay filtros para su ingreso y si se detecta a alguien con síntomas de las vías respiratorias se les invita a acudir al sector salud.

“Hay un filtro donde se les toma la temperatura, si llevan síntomas se les invita a ir a un hospital, pero si vienen por algún estudio se les atiende, con la aplicación de gel, cubre bocas y pasan”, acotó.



Finalmente, indicó que el personal voluntario no está colaborando con la institución, con el fin de protegerlos durante la contingencia sanitaria, toda vez que no perciben algún ingreso.



Cabe señalar que la Cruz Roja Coatepec detuvo su atención de emergencias durante una semana debido a la falta de recursos.