Ante la insuficiencia presupuestal, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) no contratará despachos externos para la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, por lo que el personal del ente fiscalizador será quien haga los trabajos de auditoría.



No obstante, la auditora general del ORFIS, Delia González Cobos, dijo que se estima la contracción temporal de 40 auditores.



Añadió que la contratación de despachos externos implica un presupuesto de 15 millones de pesos, y explicó que los despachos hacen las auditorías, cobran y se van, y al final del día es el ORFIS quien concluye el trabajo.



Además, no descartó la posibilidad de solicitar una ampliación presupuestal.



Información completa más tarde...