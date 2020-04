Por falta de recursos, suspende Cruz Roja de Coatepec atención de emergencias

El presidente del Patronato de la Cruz Roja en Coatepec, Roberto Macías Bañuelos, anunció la suspensión de los servicios de emergencia de esta institución durante esta semana, debido a la falta de recursos.Refirió que la decisión la tomó el Consejo Directivo, pues ya no hay recursos suficientes para los gastos que se requieren para dar el servicio durante estos días, además de que no cuentan con el equipo de protección adecuado para atender a una persona con Coronavirus.“No tenemos más que los recursos que nos participan los médicos que hacen los servicios de diagnóstico. El asunto es que vamos a entrar en la contingencia y no tenemos el equipo de protección, por todo esto decidimos junto con todo el Consejo, incluso hablándolo con otros empresarios, de que pararíamos por lo menos esta semana para hacer gestiones y mantener el servicio; no paramos definitivamente, porque llegamos al punto de que no tenemos nada”, lamentó.Confió en que el paro de la atención a la población sea solamente algunos días, pues se busca la gestión de recursos para que el servicio regrese en mejores condiciones.“Esto no es contra alguien, simplemente se está gestionando para que el servicio regrese y regrese bien, con equipamiento de protección, tanto para los pacientes como paramédicos, hay que estar preparados”, detalló.Añadió que se le notificó esta determinación al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), para que durante esta semana direccione la atención a otros cuerpos de emergencia.“Puede ser a Bomberos, o ellos mismos con sus ambulancias que tienen en la Secretaría de Seguridad Pública (…) Yo espero que en una semana estemos reanudando, porque ha habido interés en que esta institución, que da servicio a todos en las emergencias, se reanude. Espero que esto se pueda resolver”, comentó.Asimismo, explicó que ya se tuvo reunión con la delegación estatal para recibir capacitación sobre los lineamientos en casos de COVID-19. Al respecto, reveló que hay temor en los paramédicos, pues no cuentan con el equipo de protección necesario.“Es caro y no hay. Se necesitan trajes, caretas, goggles, batas y gorros quirúrgicos, guantes especiales, botas, y las mascarillas especiales que son difíciles de conseguir. Los precios han estado variando, el Sector Salud es el que está siendo suministrado primeramente, el sector privado ni siquiera tiene acceso”, explicó.Refirió que mensualmente se necesitan de 80 a 100 mil pesos para poder cubrir el gasto corriente de la institución.Asimismo, recordó que los recursos se obtenían de la renta de un salón propiedad de la Cruz Roja, de algunos locales, así como de las cuotas de la escuela de paramédicos que se atiende, más traslados programados y la colecta anual, lo cual quedó suspendido debido a la contingencia sanitaria.