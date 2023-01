Por falta de uniformes, no operaba Cruz Roja de Tihuatlán

Tras dos meses suspendidos, los servicios en emergencias que brindan socorristas y la ambulancia de la Cruz Roja han sido reanudados, aseveró el presidente del Consejo Directivo, Eduardo Martínez Ramírez.Durante dicho periodo se especuló que la institución había sido “inhabilitada” y “sancionada” por lo que no podía seguir operando, sin embargo, la verdad es que no se podían brindar los auxilios debido a que no se había cumplido un protocolo con los uniformes, explicó el galeno.En los últimos 15 años los socorristas de Cruz Roja Mexicana utilizaron pantalón azul marino y camisa en color azul marino y blanco, pero desde 2020 a nivel internacional comenzó a usarse uno mayormente en rojo y detalles en blanco.Asimismo, a partir de 2021 voluntarios, paramédicos, socorristas y personal administrativo de todas las delegaciones del país tuvieron que usar obligatoriamente el nuevo uniforme, pero en esta villa no habían acatado la indicación.“La Cruz Roja se rige por normas que se tienen que acatar. Debido a que no teníamos esos uniformes, que ya los tenemos ahorita, no podíamos salir a las urgencias que nos reportaban”, explicó en entrevista.Martínez Ramírez agregó que los 5 socorristas activos y 2 eventuales disponen de uniforme nuevo completo, cada uno con costo promedio de mil pesos, adquirido en la sede nacional.Añadió que, por falta de recursos no se habían comprado los uniformes, toda vez que ninguna dependencia u otra institución se los proporciona.“Pero ya los tenemos, ya se resolvió esa parte y ya estamos de nuevo activos”, subrayó tras aclarar que la interrupción temporal de auxilios en urgencias no implicó la suspensión de los demás servicios dentro de la institución. “Ahí se ha estado laborando de manera normal”, concluyó.