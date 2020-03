Por feminicidios sin resolver, buscarían “la destitución definitiva” de Winckler

El Gobierno del Estado podría solicitar que el Congreso de Veracruz inicie un nuevo juicio de procedencia en contra del fiscal general suspendido del cargo, Jorge Winckler Ortiz, para destituirlo de forma definitiva, confirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Durante entrevista, en marco de la “Primera Feria de Servicios para Las Mujeres”, el Ejecutivo estatal explicó que solicitará a la Legislatura analizar cómo manejó Winckler Ortiz las carpetas por feminicidios.García Jiménez explicó que entre los cientos de carpetas de investigación que ocultó, varias se refieren a agresores de mujeres y feminicidas, por lo que de comprobarlo, se plantearía un nuevo juicio de procedencia.El Gobernador se refirió a los señalamientos que hiciera el colectivo feminista “Equifonia” este jueves en Xalapa, el cual advirtió que sólo el 10 por ciento de feminicidios en Veracruz concluyen en sentencias condenatorias pues de 2015 a 2019 en la entidad se registraron 456 feminicidios y en el mismo periodo, hubo apenas 33 condenas contra los imputados.Estos casos, expuso, se registraron durante el periodo de Winckler Ortiz al frente de la Fiscalía, por lo que diputadas harán un estudio específico sobre el tema y de contar con los elementos, se procederá a un nuevo juicio político en contra de Jorge Winckler.“Voy a pedir a las diputadas que revisen esa situación, no vaya a ser que los feminicidios que se tuvieron durante el tiempo de Jorge Winckler hayan sido intencionalmente dejados en impunidad para seguir generando un ambiente de agresión contra la mujer y eso daría pie a otro juicio político para la destitución definitiva del Fiscal, hay que analizarlo, estudiarlo”, dijo.Señaló que estas carpetas que fueron ubicadas una vez que Verónica Hernández Giadiáns asumió control de la Fiscalía.“En esas carpetas que el hoy exfiscal prófugo Jorge Winckler escondió, hay un alto porcentaje de agresores hacia las mujeres que gozaban de impunidad porque sus carpetas fueron ocultadas.“Vamos a buscar si eso no tiene una connotación de violencia de género por parte del Fiscal ya sea por su omisión tan grave de lo que hizo, porque se generó un ambiente de agresión contra la mujer, sin consecuencias legales contra el agresor”, dijo.Es así que insistió en que se debe revisar y analizar esta situación para confirmar o descartar que el fiscal haya actuado de manera intencional para proteger a femimicidas y agresores de mujeres.“Si hay impunidad, es el trabajo del Sistema de Justicia entre Fiscalías y Tribunal, hay que investigar si eso no era intencional, a eso me estoy refiriendo, si no era intencional para seguir con este clima; y miren que si resultara cierto sería una de las perversidades más grandes que haya habido en la historia de la justicia en Veracruz”, acusó el ejecutivo estatal.