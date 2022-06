Por fiestas patronales, distritos judiciales de Huatusco y Papantla suspenderán actividades

No sólo el Distrito Judicial de Huatusco suspenderá labores este mes de junio, sino también el de Papantla que no tendrá actividades el jueves 16 y viernes 17.Cabe mencionar que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz autorizó dos días de asueto para el Distrito Judicial de Huatusco por las fiestas patronales en honor a San Antonio de Padua, por lo que no habrá actividades el lunes 13 y martes 14.Ahora, con motivo de la celebración de la tradicional Feria de "Corpus Christi", autorizó dos días de asueto para los empleados judiciales de Papantla.Los consejeros consideraron es un derecho de los servidores públicos el disfrutar las fiestas, además de ser una incentivación turística. Durante los días de suspensión se acordaron las siguientes medidas:El Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Papantla deberá atender los asuntos inaplazables y urgentes con el menor número posible de personal y el Juez estará a cargo, aunque todos los términos dentro de los procesos penales, tanto en la etapa de control, así como de la etapa de juicio, quedarán suspendidos y se computarán hasta el lunes 20.En materia civil y mercantil, en caso de haberse acordado celebrar audiencias durante los dos días de asueto, se llevarán a cabo las mismas, para lo cual deberá establecerse la guardia de servicio asignada para el despacho de los asuntos.Por lo que respecta al Juzgado Segundo de Primera Instancia, toda vez que, en ese Distrito Judicial de Papantla no existen Juzgados Especializados en esa materia, en los casos urgentes, la guardia procederá a su atención.