Por fin actuarían ante aglomeraciones en colonias y plazas de Xalapa

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, informó que se tomarán medidas más estrictas en "los corazones comerciales de la ciudad", es decir, en las zonas donde hay mayor concentración de personas: plazas comerciales, zona centro y la periferia.



“Tiene que ser en en área central, pero también en las colonias y probablemente también las plazas comerciales, también tiene que haber restricciones en estas plazas: Américas, Ánimas, Crystal, tiene que haber más restricción. Se está hablando con el sector privado para que nos ayuden por el bien de sus trabajadores y de la comunidad".



El Alcalde refirió que el llamado a estos espacios concurridos, es que se modere también la movilidad, medida que se tomará en los siguientes días tras una reunión, en el caso de las plazas, con los administrativos.



Y es que recientemente, el secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, hizo un llamado a las autoridades estatales y a los Ayuntamientos de la entidad para que a través de sus Direcciones de Protección Civil, Comercio y Policía Municipal actúen ante aglomeraciones que pongan en riesgo al resto de la población.



Por ello, el primer edil aseguró que el sector privado se ha sumando a solicitar de manera obligatoria el usos del cubrebocas para toda la población, y en el caso de que las medidas sanitarias ante la pandemia COVID-19 no sean acatadas por los establecimientos comerciales, serán acreedores a sanciones y clausuras.



"Ya había sido una instrucción que había dado el cabildo de que no puedes entrar a ningún establecimiento sin el cubrebocas. Ahorra ya el propio sector privado lo considera indispensable. Las propias instalaciones saben que si observamos que no se acatan las reglas serán acreedores de una amonestación y después cierre", concluyó.