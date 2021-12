Por fin de año, habrá más espacios para estacionarse en Centro de Tuxpan

Durante el periodo vacacional en transcurso y hasta el 6 de enero, en Tuxpan habrá tolerancia para que conductores estaciones sus unidades en arterias en los que a lo largo del año no está permitido, informó el director de Tránsito y Vialidad, Israel Hernández Luna.Indicó que lo anterior se establece en el marco del operativo Guadalupe-Reyes, por lo que las unidades podrán estacionarse por ejemplo frente al parque Reforma, en la avenida Juárez, así también en calle Genaro Rodríguez, en inmediaciones del mercado Héroes del 47, entre otros puntos.Añadió, sin embargo, que esto no implica que no se levanten folios de multa por otras infracciones, siendo las más comunes no respetar los señalamientos de Tránsito, velocidad inmoderada, estacionarse en las boca calles o en pasos peatonales.Luna Hernández abundó que igualmente se deben respetar los espacios para vehículos de personas con discapacidad, los cuales han sido debidamente delimitados en varias calles, sobre todo a lo largo de la avenida Juárez.Recordó que hasta hace poco tiempo había solamente uno de estos estacionamientos frente a la presidencia municipal, dos frente a Bancomer y dos en el parque Reforma, sin embargo se han delimitado otros más.Actualmente, indicó, en la avenida Juárez hay 2 sitios para personas con discapacidad en cada cuadra, por lo que suman16 estacionamientos exclusivos para ellos y cuyas unidades se identifican con una calcomanía que otorga el DIF o con las placas especiales que se tramitan en la oficina de Hacienda del Estado, concluyó.