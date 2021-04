Por fin vacunan a médicos residentes del Hospital Regional de Veracruz

Personal del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz fueron convocados para recibir la vacuna contra el COVID-19; se trata de trabajadores que no habían sido inmunizados en la primera instancia.



Médicos residentes hicieron fila en el nosocomio para la aplicación de la primera dosis del biológico, aunque critican que debieron ser priorizados en el esquema de vacunación.



“Somos residentes de segundo año, sin embargo, hasta ahorita nos van a poner nuestra primera dosis siendo que nos la debieron poner desde febrero”, dijo Rina Rodríguez, residente del Hospital Regional Alta Especialidad.



“Mandaron más vacunas y personal del hospital, somos residentes de todas las áreas, llevamos un buen de tiempo, ya habían empezado y se acabaron, me dijeron que faltaban 200 y ahorita nos llamaron a 100, ya es la segunda vuelta”, dijo Jatziri Núñez.



Si bien, algunos médicos residentes ya cursaron la enfermedad, afirman que es importante que se apliquen las vacunas para protegerse del COVID-19.



"Ya tuve a inicios del año, afortunadamente fue leve, no requerí oxígeno, ni hospitalización, sabemos que la vacuna reduce el riesgo de tener COVID grave", relató Rina Rodríguez.



Desde temprana hora, los médicos se formaron en la entada principal del hospital para ingresar al proceso que conlleva la aplicación del biológico.