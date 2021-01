Por Frente Frío, nevaría en partes más altas del Pico y Cofre de Perote

Debido al ingreso del Frente Frío 27, la Secretaría de Protección Civil (SPC) no descartó la caída de nieve o aguanieve en los puntos más altos del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.



Además, al proporcionar el Aviso Especial de Protección Civil, el subcoordinador de Pronóstico Meteorológico y Estacional, Federico Acevedo Rosas, alertó de una continuidad de lluvias y bajas temperaturas en la entidad.



Aunque dicha probabilidad "no es muy alta", igual no descartó dicha previsión y podría registrarse entre la noche de este viernes a la madrugada del sábado.



"Esta combinación, más lo que está provocando la corriente en chorro, la propagación de nubosidad media y alta desde el Pacífico, podrían dar lugar a la caída de nieve y aguanieve en las partes más altas del Pico de Orizaba y no se descarta en el Cofre de Perote".



El Subcoordinador reiteró la solicitud de la Secretaría de Protección Civil para no acudir al Parque Nacional Cofre de Perote, debido a las propias restricciones de cierre de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).



En las localidades de montaña, Acevedo Rosas anticipó una alta probabilidad del registro de "heladas", sobre todo en faldas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba, así como en el Valle de Perote y Huayacocotla.



En lo concerniente a la costa central y la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río, Acevedo Rosas anticipó de un evento de "norte" con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, además de más lluvias en la porción sur de la entidad.