Por gran afluencia, amplían jornadas de vacunación antiCOVID en Platón Sánchez

De forma consecutiva, la afluencia de personas mayores de 60 años aprovechan la opción de vacunarse de forma gratuita conforme a la jornada encabezada por el Gobierno Federal y el sector salud; alrededor de 160 abuelitos acuden a las más de 4 sedes registradas en Platón Sánchez para poder ser parte de la lista de insaculados, de manera organizada se les suministra la primeras dosis de AstraZeneca.



La jornada tiene contemplada abarcar toda la semana, según las estadísticas de dosis destinadas al municipio de la zona norte, alrededor de 3 mil 300 vacunas estarán ayudando a ser menos vulnerables a cada uno de los ancianos que aprovecharon la primera etapa en la ciudad.



Los encargados de organizar la jornada incluye a los Servidores de la Nación, elementos de la Guardia Nacional, algunos adscritos a la SEDENA y otros a la MARINA; no obstante, el personal de ayuntamiento de Platón va sido invitado para apoyar al personal encargado de la campaña.



“Como servidores de la nación estamos tratando de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, más que nada que la gente tenga una buena imagen de esta jornada, ayer teníamos 120 vacunados por cada sede y hoy aumento a 160 fichas en cada centro de vacunación; a la población le solicitamos paciencia, algunas que no pudieran vacunarse a cada sede, el personal va ir a sus domicilios, estaremos al pendiente” explicó Dominga del Ángel, servidora de la nación.



Varios de los beneficiados expresaron su felicidad y al mismo tiempo una inquietud por las reacciones que pusiera generar la vacuna durante los primeros días; entre los encargados se indicó que solo se tendrían algunos “síntomas leves” que podrían compararse con una fiebre o gripe.



“Cuando me vacunaron no sentí nada, nos tuvieron media hora para observación y que me retire a mi casa, sentí mucha felicidad; gracias a dios ya me vacunaron, me siento agradecida por las personas que nos están apoyando, las enfermeras y al demás personal; es un lugar privilegiado Platón Sánchez porque le tocó la fortuna de que los abuelitos mayores de 60 años sean vacunados en esta primera etapa que se están aplicando la vacuna de Astra Zeneca, solo para los que radican en la ciudad, y recomendar a la gente que debe seguirse cuidando, nosotros tenemos un proceso muy rápido, se registran se vacunan y luego están en observación breve; estoy demasiada contenta por haber recibido la vacuna sin importar la hora, aunque ya sea tarde, pero aquí estamos, al principio no quería por miedo, pero me la puse y me siento satisfecha” explicaron los beneficiados y un galeno que estaba al pendiente de los beneficiados.



Para la primera autoridad de Platón Sánchez, la ciudadana, Elvira Cruz Hunter explicó que cientos de abuelitos han recibido con beneplácito la oportunidad de vacunarse; el ser afortunados de estar entre esos cientos de municipios a nivel nacional que están en la primera etapa de insaculación contra el covid-19.



“Estamos muy felices, demasiados contentos de que nuestros adultos mayores entraran en la primera etapa de vacunación de los 333 municipios a nivel nacional, que tranquilidad vamos a tener sobre esas perronas que son muy vulnerables a este virus, ahora ya estén protegidas; nos tocó trabajar de la mano con el Gobierno Federal, ahorita con la contingencia el ayuntamiento también siente responsabilidad para apoyar en la vacunación, nosotros también estamos brindando el apoyo en la logística” citó la alcaldesa de Platón.