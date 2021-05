Por guerra sucia entre partidos, afectaron a taxista de Orizaba

La guerra sucia entre partidos políticos estuvo a punto de causar el despido de un taxista de Orizaba y provocó que la concesionaria de la unidad enfermara debido a la preocupación que le causó el que la citaran a raíz de un montaje de un video en donde aparece la unidad.



El señor Adalberto Mendoza Campos, chofer del taxi 1336, comentó que en redes sociales comenzó a circular un video en donde se observa su unidad detenida y al siguiente instante cambia la cámara al interior del vehículo y se escucha una conversación entre un presunto elemento de Transporte Público y el chofer.



Ahí el supuesto funcionario le cuestiona al conductor por qué no lleva la propaganda de MORENA si sabe que son “órdenes de arriba”, por lo que se da una conversación en donde el chofer responde que su jefe no quiere y el otro le dice que si no, lo van a multar.



Debido al video, la concesionaria fue citada por el delegado del Transporte en Orizaba, Sergio Eliseo Soberano, para que junto con su chofer se presentaran a la Dirección General del Transporte en Xalapa, lo que causó preocupación en la señora y hasta enfermó, mientras que el conductor recibió una llamada de atención.



El afectado indicó que su unidad sólo aparece en la toma de lejos, pues en el video interior se observa una ventana con cerradura automática, que no corresponde al vehículo que tiene.



Sobre el video, comentó que “la situación por la que hicieron el video pues la verdad no me interesa, es problema de ellos, pero me he visto afectado en mi imagen como persona”.