Por ignorar ley, nacen pleitos dentro de Alcaldías de Veracruz

El desconocimiento de la Ley Orgánica del Municipio Libre es una de las causas principales que han generado conflictos internos en algunos de los Ayuntamientos de Veracruz, dijo Paul Martínez Marie.El diputado local y secretario de la Comisión Permanente de Gobernación, reconoció que el no tener conocimiento de la Ley que rige la administración pública municipal, es lo que origina invasión de funciones entre los ediles.Por esa razón, se ha exhortado a los servidores públicos a que revisen la Ley Orgánica del Municipio Libre y que chequen cuáles son las funciones de alcaldes, de los síndicos y de los regidores.“Que lean la Ley para no caer en esa confrontación, que desafortunadamente se ha dado porque algunos invaden funciones y otros no realizan su trabajo. Así de sencillo”.Justificó que ningún servidor público que asume un cargo municipal llega como experto en finanzas públicas, pero la Ley Orgánica del Municipio Libre es muy clara y muy sencilla de entender y principalmente, de acatar.“Yo fui Alcalde (de Perote) y si uno hace lo que ahí se dice; si se cumple con la obligación de acudir a las sesiones de Cabildo, si se convoca a sesión con 48 horas de anticipación, no se puede caer en irregularidades”.Señaló que la Comisión de Gobernación ya ha desahogado reuniones con ediles del 20 ayuntamientos que tenían problemas internos.Respecto al conflicto que prevalece en el Ayuntamiento de Sayula de Alemán, dijo que el Congreso del Estado trata de conciliar y de exhortar a que se respete la Ley Orgánica del Municipio Libre y de que cada edil haga su trabajo.Pero debido a que en ese caso en particular hay denuncias penales e incluso, un regidor detenido, el legislador manifestó que ya el asunto, en este momento, ya no depende del Congreso del Estado, sino de las instancias de procuración y administración de justicia.