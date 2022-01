Por incumplido, puede revocarse concesión a Grupo MAS, señalan Diputados

Diputados federales, locales y regidores del Ayuntamiento de Veracruz de extracción morenista ofrecieron su apoyo a la alcaldesa Paty Lobeira para retirar la concesión del servicio de agua potable al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS), ante las numerosas quejas ciudadanas.Durante rueda de prensa en conocido café del Centro Histórico, le solicitaron al Cabildo —que en la mayoría lo conforman ediles panistas— votar en sesión de manera inmediata y unánime iniciar los trámites para la revocar la concesión.Al respecto, la diputada federal por MORENA, Rosa María Hernández Espejo, dijo que son varios los incumplimientos de la empresa, los cuales son motivo para revocar y anular la concesión.Advirtió que no ha cumplido con las metas establecidas de inversión, falta mantenimiento a la planta potabilizadora de El Tejar, a los pozos de agua, no hay manejo responsable del tratamiento de aguas residuales y señaló la insuficiencia en el servicio.“Hemos decidido decirle a la Presidenta Municipal que tome cartas en el asunto, seremos respetuosos y respaldaremos su Gobierno siempre y cuando no afecte a la población del puerto de Veracruz y mucho menos afecte el costo cada uno de los servicios”, dijo por su parte el diputado local Fernando Arteaga.Destacó que el Ayuntamiento tiene el poder de derogar la concesión del agua potable.También manifestaron que facilitarán el diálogo entre el municipio y las otras instancias de Gobierno para que esto se lleve a cabo.Por su parte, la regidora Lissethe Martínez manifiestó que en la pasada administración hubo un injustificado aumento de tarifas de agua, afectando la economía familiar y de los que menos tienen, lo que aumentará año tras año.Los ediles de MORENA también evidenciaron su inconformidad con la creación de una Procuraduría Municipal de la Defensa del Agua, anunciado por la Alcaldesa, pues será un buzón de quejas más, cuando lo que se necesita es erradicar el problema que durante años los jarochos han solicitado de manera recurrente.Por ello, esperan que la Alcaldesa les tome la palabra y que en próximos días sesione el Cabildo para abordar la revocación de la concesión del Grupo MAS.