Por incumplir normatividad de construcción, se afecta a personas e inmuebles: Alcalde

La anterior administración municipal expidió los permisos de construcción en la calle José Díaz, en el fraccionamiento Lucas Martín, donde un deslave por lluvias provocó un socavón en el pavimento.



El presidente municipal, Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, explicó que la continua tala y la eliminación de áreas verdes condujeron a una pérdida en la inestabilidad del suelo, más en el sector aledaño al Sedeño.



“Viene de tiempo atrás. De una administración. Nosotros hemos venido pidiendo a la empresa que cuide, respete los ordenamientos, porque justamente los ciudadanos que están organizados para el rescate del Sedeño han venido observando que es un área donde los suelos son muy frágiles".



Añadió que en lo relacionado con el socavón tienen injerencia tanto la Dirección de Desarrollo Urbano como la de Protección Civil, por lo que no descartó que se le pueda retirar la licencia de construcción a la empresa involucrada por no cumplir con la normatividad.



Hizo un llamado a que empresas y ciudadanos sean prudentes al proyectar edificaciones, dado que el no acatar la normativa puede conducir a pérdidas humanas y materiales.



“Desafortunadamente tenemos en algunas zonas de la ciudad la presencia de laderas inestables. Son suelos frágiles, arcillosos que con grandes lluvias, tormentas, es muy fácil que se deslaven, que desmoronen y construir allí es un gran riesgo”.



Recalcó que el Atlas de Riesgos de Xalapa contemplan tales puntos de conflictos, entre estos, donde ocurrió el deslave del río Sedeño, en los límites con Banderilla.



En este punto, el Alcalde recomendó que o bien no se construya, o se invierta adicionalmente para evitar este tipo de accidentes.



“Es encarecer la obra tanto pública como privada. Se necesitan poner muros de contención que son muy, muy costosos”.



El Alcalde reveló que el Ayuntamiento de Xalapa citó a la empresa encargada de los trabajos para asumir la responsabilidad por el incidente.



El Presidente Municipal puntualizó que es en la zona de la Ébano, en el noroeste de la demarcación, el sector de mayor preocupación.



Lo anterior, debido al alto número de asentamientos de personas en pobreza, producto de la invasión irregular de antiguos suelos del ejido Banderilla.



“Como si fueran promotores inmobiliarios, los ejidatarios venden suelos, venden riesgos y los ejidatarios son en parte responsables del problema. Ese el problema. No le venden a la gente un ‘título de propiedad’, sino una cesión de derechos, un papel que no tiene gran fuerza jurídica”.