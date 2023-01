Por inflación, COPARMEX no descarta que empresas prescindan de personal

Durante todo el primer semestre de 2023, la inflación fluctuará en niveles de entre el 6 al 7.5 por ciento de 2023, advirtió el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Juan Carlos Díaz Morante.Por lo anterior, y aunado al incremento de 20 por ciento al salario mínimo y las “vacaciones dignas”, el líder patronal no descartó que lejos de generar nuevos empleos, las empresas veracruzanas recurran a despidos de personal.“Sí esperamos unos niveles de inflación, todo el primer semestre del 2023 en niveles del 6 al 7.5 por ciento, esto es, la inflación no va a estar bajando, (…) muchas empresas más que estar pensando en contratar personal están pensando en hacer ajustes con este salario mínimo”.Citó las proyecciones del Banco de México (BANXICO) de un posible ajuste de dicho indicador de entre 5 a 5.6 por ciento entre junio y julio.“Sin embargo lo veo complicado debido al tema del salario mínimo, y además no es eso sino el aumento al doble de las vacaciones y eso va a afectar directamente a las empresas”.El dirigente cámara alertó que para compensar los incrementos de 20 por ciento al sueldo, el periodo inicial de vacaciones, la base gravable del Seguro Social y la UMA, las empresas incrementarían el precio de sus productos y servicios.“A nuestro parecer consideramos que la inflación pueda crecer un poquito más y vemos muy complicado el crecimiento de los empleos”.