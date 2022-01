Por inflación, restauranteros de Boca del Río incrementan sus costos hasta 10%

El sector restaurantero de Veracruz y Boca del Río ya no aguanta sostener los precios de los alimentos y consideran inminente un aumento en sus precios, así lo afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Marcel Van Eyick.Debido a la inflación y el repunte en el valor de insumos, el ajuste de sus cartas podría incrementar el coste entre un 5 o 10 porciento lo cual, reconoció Van Eyick, es un incremento considerable pero necesario ante esta situación.“La inflación es bastante y estamos obligados a subir los precios, no podemos pagar más por los insumos y no subir los precios en los menús pero ahí va, es un tema económico del país. Hasta fin de año logramos mantener los precios, aguantamos a ver si pasaba algo pero es imposible, será entre un 5 y 10 porciento, depende del restaurante”, dijo.Y es que este 2022 arrancó con aún más incremento en los productos, siendo el más importante el de las carnes.“Los insumos caros como la carne está tremenda, ha subido muchísimo, es lo que más ha subido”, finalizó Marcel Van Eyick.